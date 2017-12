Alors que Tottenham reçoit Southampton, l'attaquant des Spurs, déjà fort d'un triplé lors de sa dernière sortie, a inscrit un doublé en première mi-temps pour devenir le meilleur buteur de Premier League sur une année civile, mais également le meilleur scoreur toutes compétitions confondues et tous championnats confondus en 2017.

Avec ses 37e et 38e buts, Kane a dépassé les 36 buts inscrits en championnat en 1995 par Alan Shearer, à l'époque joueur de Newcastle.

Inscrivant également ses 55e et 56e but en 2017, en club et en sélection, l'attaquant anglais de 24 ans devance ainsi Lionel Messi (54 buts, Barcelone et Argentine) et un trio à 53 buts composé de Robert Lewandowski (Bayern Munich et Pologne), Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal) et Edinson Cavani (Paris SG et Uruguay).

Alan Shearer, beau joueur, l'a félicité sur Twitter: "Tu as eu une magnifique année 2017, tu mérites ce record. Bien joué et continue à bien travailler comme ça".

Kane présente par ailleurs le meilleur ratio but/match de 2017: 5§ en 52 matches (club et sélection), contre 54 en 64 matches pour "Leo" Messi par exemple.