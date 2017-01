Le risque existait. Mais l’attitude de Julien De Sart lors de l’opposition particulièrement intense la veille de la rencontre à West Bromwich pour sa deuxième séance d’entraînement a convaincu Steve McLaren de le prendre.

Et l’ancien sélectionneur anglais n’a pas hésité à titulariser le Liégeois. Ce qui aurait pu se transformer en cadeau empoisonné sur le terrain d’une formation qui réalise une belle saison en Premier League s’est transformé en début plus que réussi. "C’est vrai que Julien n’avait pas beaucoup joué ces derniers temps et c’était un risque de lui donner du temps car il n’avait fait que s’entraîner et rien d’autre", a reconnu le technicien. "Dans ce genre de cas, soit vous coulez, soit vous surnagez. Et lui a surnagé."

Alors qu’il n’avait plus joué en équipe première depuis ses 120 minutes disputées en Coupe de la Ligue avec Middlesbrough contre West Ham, le nouveau numéro 17 de Derby County a très vite trouvé sa place dans un entrejeu à trois aux côtés de Craig Bryson et de Bradley Johnson à un poste de relayeur, tenant un rôle clef dans la qualification des siens (1-2). "Je n’aurais pas pu rêver mieux, merci au staff et aux joueurs pour l’accueil", a publié sur Twitter le milieu qui, depuis son arrivée, a vu son nombre d’abonnés passer de 6.500 à plus de 11.000.