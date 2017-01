Natif de Milton Keynes, à une heure et demi de route de Londres, l'Anglo-nigérian fait aujourd'hui les beaux jours de son entraîneur à Tottenham Mauricio Pochettino. Un coach qui ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son égard. "Il montre des qualités, un talent qu’il est difficile de trouver en Europe à son âge. Ce sera l’un des meilleurs joueurs en Angleterre dans les 10, 12 prochaines années, ça ne fait aucun doute. En Angleterre et donc en Europe, dans le monde aussi peut-être."

Acheté par les Spurs le 2 février 2015 au club de sa ville natale, les Milton Keynes Dons (League One, ou troisième division anglaise), Dele Alli n'en finit plus de se faire remarquer et d'attiser les convoitises des grandes écuries européennes comme le Real Madrid. Après avoir planté 10 roses la saison passée en 33 rencontres de Premier League, le phénomène en pleine phase ascendante a déjà égalé sa performance après seulement 19 matches disputés sur l'exercice 2016-2017 (10 buts, 2 assists). Mieux encore, le milieu de terrain international anglais (14 sélections pour 2 buts) a inscrit son tout premier but en Ligue des champions malgré l'élimination de Tottenham en phase de groupes.

Surtout, ce qui propulse le jeune prodige à la une de l'actualité sportive, c'est son insolente efficacité depuis les quatre dernières journées de championnat avec ses 7 pions inscrits. Ce mercredi, il a inscrit les deux buts du match face à Chelsea, mettant fin à lui seul aux espoirs de record des Blues (qui seraient passés à 14 victoires de rang en championnat, dépassant le record de victoires consécutives désormais co-détenu avec Arsenal).

Il faut bien avouer qu'en cette période de fêtes, il n'y a que la Premier League ou presque à visionner pour les amateurs de football. Un fameux coup de projecteur sur la compétition dont a su profiter Dele Alli pour littéralement crever l'écran. Les superlatifs et les comparaisons flatteuses sont donc de sortie à son sujet, lui dont le rendement commence à être comparé à ceux de Leo Messi et CR7, toutes proportions gardées.

Evidemment, ce ne sont que 4 matches. Evidemment, il n'a inscrit que 3 buts lors des 15 autres. Il reste néanmoins possible que le milieu de terrain ait trouvé sa véritable carburation. Tant et si bien que la pépite anglaise, liée à Tottenham jusqu'en 2022, a été déclarée intransférable par ses dirigeants... sauf si un club est prêt à casser sa tirelire pour le débaucher.