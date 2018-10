Javier Tebas, le président de la Liga, avait jeté un pavé dans la mare en septembre dernier. Il avait déclaré que, pour la première fois de l'histoire, un match de la Liga se disputerait hors du sol espagnol et plus précisément aux Etats-Unis. Le match qui devait lancer ce projet était Gérone-Barcelone qui devrait se disputer à Miami en janvier prochain.

"Nous savions que nous allions devoir faire face au mur des institutions européennes et espagnoles", a détaillé Tebas à l'agence Reuters. "Mais nous avons lancé ce processus il y a deux ans et nous continuerons à travailler pour qu'il aboutisse. Jouer aux États-Unis est vital pour notre stratégie. Si l'on veut rendre notre championnat plus global, et la Liga le veut, il faut s'insérer dans le marché américain. Pour nous, les États-Unis sont le deuxième plus grand marché des droits de télévision."

Pour rappel, le syndicat des joueurs avait mis son veto à ce projet le 24 septembre dernier. Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait lui aussi fustigé cette idée, tout comme la fédération espagnole et Florentino Perez, le président du Real Madrid.