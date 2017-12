Aucune victoire probante, 24 points pris sur 54, un coach viré dès novembre, une défense en rade, un système qui change trop souvent, le crash est quasi total pour le grand Milan. Une aberration quand on se souvient du recrutement du club cet été. Entre gros poissons, éléments confirmés et jeunes talents, la nouvelle direction du club semblait avoir bien potassé ses dossiers, ne cédant pas au clinquant malgré des gros moyens injectés dans les caisses du club par Li Yonghong, le successeur chinois de Silvio Berlusconi.

C’est désormais Gennaro Gattuso qui va devoir remettre le navire lombard à flots. Tout un symbole quand on sait que l’ex-milieu de terrain est avant tout connu pour son côté gueulard. Comme si le club avait directement voté pour l’option sauve-qui-peut. Ce qui peut (doit ?) être sauvé, c’est déjà l’honneur face à un rival tout feu, tout flammes, en quarts de finale de la Coppa Italia. Mais entre des résultats sportifs décevants et des tensions avec l’UEFA sur fond de fair-play financier pas respecté, les voyants sont au rouge pour les Rossoneri !

Symboles de cette débandade ? Leonardo Bonucci, pierre angulaire bien ébréchée d’un projet qui ne prend pas après le grand chamboulement estival, et Gianluigi Donnarumma, pris en étau entre des supporters qui le détestent de plus en plus et un agent aux méthodes plutôt limites.

Bridé par le même fair-play financier, l’Inter n’avait de son côté pas eu l’occasion de faire les gros titres durant l’été, laissant à l’AC le soin d’occuper le paysage médiatique. Cette discrétion a permis à Luciano Spalletti de se poser les bonnes questions tactiques, tout en recrutant intelligemment. Résultat, l’entraîneur réalise une première partie de saison remarquable, malgré les deux défaites consécutives des Nerazzurri, les premières de la saison. Avec son 4-2-3-1 immuable, Spalletti profite à fond des fulgurances d’Antonio Candreva, l’un des joueurs les plus dangereux de la Serie A (meilleur centreur, il est également celui qui crée le plus d’occasions par match), des buts de Mauro Icardi, bien parti pour battre son record perso, de la percussion d’Ivan Perisic et de l’intelligence de Borja Valero, acheté pour une bouchée de pain mais terriblement utile.

Certes, la cadence est plus facile à tenir pour des Intéristes qui n’ont pas des déplacements à Rijeka ou Ludogorets à se farcir, mais la mue opérée par l’Inter en quelques semaines sous la direction de l’entraîneur toscan est spectaculaire.

Déjà vainqueurs 3-2 en championnat (triplé d’Icardi), les voilà en position de force pour rendre Milan bleue et noire.