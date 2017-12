Diego Costa va pouvoir de nouveau porter le maillot de l'Atletico Madrid. Transféré de Chelsea l'été dernier, l'attaquant espagnol de 29 ans a jusqu'ici dû se contenter de s'entraîner, le club madrilène étant interdit de transfert jusqu'au 1er janvier 2018.

"J'ai attendu longtemps ce jour", a déclaré Diego Costa à l'occasion de sa présentation officielle devant plus de 25.000 personnes au stade Wanda Metropolitano. "J'ai travaillé et me suis entraîné dur mais j'ai besoin de jouer, j'en ai assez de m'entraîner".

Diego Costa a déjà joué à l'Atletico Madrid de 2010 à 2014, avec un intermède d'une saison en prêt à Valladolid (2009-10) et six mois à Rayo Vallecano (2012). Il a connu la consécration à l'Atletico en devenant champion en 2014 et en jouant, cette année-là, la finale de la Ligue des champions.

Passé à Chelsea en juillet 2014, il n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur des Blues Antonio Conte et avait quitté Londres pour Madrid.

Après 17 journées, l'Atletico Madrid est 2e du championnat d'Espagne, à 9 points du leader, le FC Barcelone.