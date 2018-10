Le Borussia Dortmund a offert un nouveau contrat à son ailier Jadon Sancho mardi. L'Anglais de 18 ans s'est lié avec le club allemand jusqu'au terme de la saison 2022.

Initialement lié au Borussia jusqu'en 2020, Sancho a prolongé son bail de deux années supplémentaires. Arrivé durant l'été 2017 en provenance de Manchester City, le jeune ailier est l'une des révélations du championnat allemand cette saison. En six rencontres de Bundesliga, Sancho a déjà délivré cinq passes décisives et inscrit un but.

L'international espoir anglais s'est montré particulièrement satisfait de cette prolongation de contrat. "Cette ville respire le football et les jeunes joueurs reçoivent rapidement leur chance ici", a-t-il confié sur le site du BVB. "A Dortmund, j'ai l'opportunité de continuer à me développer. Je suis fier de faire partie de cette équipe".

Il y a deux semaines, Sancho était titulaire face au FC Bruges (0-1) lors de la première journée de la Ligue des Champions. Mercredi, Dortmund accueillera l'AS Monaco dans le cadre de la deuxième journée du groupe A (21h).