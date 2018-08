Le gardien international japonais Eiji Kawashima, 35 ans, s'est engagé pour une saison avec Strasbourg, a annoncé mercredi la formation de première division française. Il aura comme rival pour la place de N.1 Matz Sels.

Après cinq ans en Belgique (Lierse et Standard de Liège), une parenthèse en Ecosse (Dundee United) et deux saisons au FC Metz (L1), club avec lequel il est descendu en Ligue 2 la saison passée, le capitaine de la sélection japonaise (88 sélections) est le second gardien recruté cet été par Strasbourg, après Sels, transféré cet été de Newcastle après avoir été prêté la saison dernière à Anderlecht.

"Je suis heureux et fier de signer au Racing. C'est un club historique, l'ambiance au stade de la Meinau est extraordinaire et Strasbourg est une ville magnifique, que ma famille adore", a confié, sur le site du club, Kawashima, qui a atteint les huitièmes de finale du dernier Mondial en Russie où le Japon a été éliminé par la Belgique (3-2).