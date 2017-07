Nommé entraîneur du FC Barcelone en mai dernier, Ernesto Valverde était sollicité ce lundi pour sa première conférence de presse en tant que coach des Blaugrana.

L'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao a tout d'abord souri en se disant "soulagé de ne plus devoir affronter Messi". Il a ensuite affirmé qu'il était "très satisfait du noyau qui est à sa disposition."

Questionné sur la position de Lionel Messi sur le terrain, Valverde s'est montré très habile pour esquiver les questions avec humour. "Lorsque l'on joue contre lui, on doit essayer de l'arrêter mais on se rend vite compte que l'on a pas assez de joueurs sur le terrain pour le faire. A présent, il est dans mon équipe et je pourrai profiter", rigolait-il avant de répondre plus sérieusement. "Le rôle qu'il occupera sera le même que lors des dernières années. De toute façon, il est déterminant qu'il joue plus avancé ou pas. Positionné plus bas, il peut nous aider à construire mais on veut le voir dans les trente derniers mètres pour conclure. C'est là qu'il fait vraiment la différence."

De mercato et de nouvelles arrivées, le coach du barça ne veut pas trop en entendre parler. "Je me concentre sur le travail que nous faisons avec les joueurs qui sont ici. Je veux avoir la meilleure équipe possible mais c'est difficile d'améliorer celle-ci car nous avons déjà les meilleurs joueurs dans ce noyau."

Après avoir répété qu'il comptait bien sur les services d'Ivan Rakitic et André Gomes, Valverde a cédé la parole au directeur technique du club Robert Fernandez afin de faire le point sur les objectifs du club en matière de mercato. "Il nous faudrait un joueur qui puisse jouer aux trois positions du milieu de terrain car s'il ne sait interprêter qu'un seul rôle, ça limite les options", a-t-il expliqué aux journalistes qui s'intéressaient aux chances de voir Marco Verratti débarquer en Catalogne.