Bien qu'il ait la possibilité de prolonger d'une année son contrat avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic pourrait prendre une décision surprenante: rallier Naples et la Serie A.

Son agent Mino Raiola a déclaré aux journalsites de la radio italienne CRC que le géant suédois "a toujours été amoureux de Naples et de la passion des Napolitains. Il sait ce que signifie l’amour des Napolitains et cette passion l’a toujours attiré. Il a grandi dans une famille similaire aux Napolitains et après avec moi. Je sais que De Laurentiis (le président du Napoli, ndlr) le connaît et, avec Zlatan, vous ne savez jamais ce qui peut arriver."

Affaire à suivre de près même si le principal intéressé n'a pas réagi à cette rumeur.