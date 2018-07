Afin de respecter le fair-play financier, qui interdit un club de dépenser plus que les revenus générés, et combler le trou de 51 millions d'euros, dû, selon l', à la dévaluation de plusieurs contrats de sponsoring avec des entreprises, le PSG se devait de vendre des joueurs.Grâce aux transfert de Yuri Berchiche à l'Athletic Bilbao pour environ 24 millions, de Javier Pastore à l'AS Rome pour près de 25 millions et d'Osdonne Edouard au Celtic Glasgow pour 10 millions, le club de Ligue 1 a réussi son pari.Mais voilà, coup de théâtre: l'UEFA pourrait infliger bien pire au PSG. En raison de différends au sein même du groupe qui a décidé de déclarer les transferts du PSG "", l'UEFA va réexaminer sa décision, selon des informations Tariq Panja, journaliste au New York Times , ensuite confirmées dans un communiqué.", a déclaré l'UEFA.Pour rappel, l'AC Milan a été exclu de la prochaine Europa League pour laquelle il était qualifié et ce pour violation des règles du fair-play financier.