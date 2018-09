Pour ses dépenses mirobolantes, le club de la capitale française ne cesse d'attirer les regards suspicieux sur lui.

Neymar pour 222 millions d'euros, Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. A lui seul, le Paris Saint-Germain a réalisé en 2017 les deux transferts les plus chers de l'histoire du football, jusqu'à présent du moins. Des montants qui interpellent dans le cadre du fair-play financier.

Instaurée par l'UEFA, cette règle interdit aux clubs de dépenser davantage d'argent que les revenus qu'ils perçoivent. Visé un temps par ce FPF, avant que l'enquête ne se referme sans suite en juin dernier, le PSG va de nouveau devoir s'expliquer. C'est l'UEFA elle-même qui est derrière ce rebondissement dans l'enquête visant le club français.

La raison derrière tout cela réside dans des erreurs repérées dans l'instruction, ouverte en septembre 2017, comme le révélait RMC début de semaine. Résultat, l'organe majeur du football européen a décidé ce lundi de réaliser un "examen plus approfondi". C'est devant la chambre d'instruction du fair-play financier de l'UEFA que le dossier parisien a dès lors été renvoyé.

Deux avis diamétralement opposés

Concrètement, deux cabinets spécialisés dans le marketing sportif avaient été sollicités par le club et l'UEFA pour mettre au jour les dépenses du PSG. Lesdits cabinets, Octagon choisi par l'UEFA et Nielsen par le club, avaient rendu des avis aux antipodes l'un de l'autre, et la chambre d'instruction avait jadis décidé de clore le dossier suivant la décision de Nielsen.

"Déjuger comme ça la chambre de jugement, c’est surprenant" s'étonne une source proche du dossier auprès de nos confrères de RMC. Selon ces derniers, le PSG ne comprend pour sa part pas cette réouverture d'un dossier, mais s'attend à voir un troisième cabinet se pencher sur lui.

Si ce nouveau chapitre de l'enquête venait à révéler des manquements au sein du club, le multiple champion de France risquerait des sanctions, dont la gradation va du blâme à l'exclusion des compétitions européennes comme l'AC Milan l'a un temps subie, en passant par l'interdiction de transferts.