D’un côté, El Matador. De l’autre, El Tigre. Le choc de Ligue 1 de dimanche soir (21h sur Eleven Sports) entre Paris et Monaco mettra aux prises deux des meilleurs attaquants. De France, certainement. Du monde, également. Deux buteurs au style comparable.

Outre leurs racines sud-américaines (le premier est uruguayen, le second colombien), Edinson Cavani (29 ans) et Radamel Falcao (30 ans) partagent un sens du but aiguisé, un jeu de tête au-dessus de la moyenne, une faculté exceptionnelle à trouver l’espace mais aussi une même discrétion en dehors des terrains, et une même rage au moment de parvenir à faire trembler les filets adverses.

Ils ont un autre point commun : celui d’être parvenu à encaisser les critiques pour en ressortir plus forts. Car s’ils semblent aujourd’hui être au top de leur forme et de leur efficacité, les deux attaquants ont connu des moments compliqués. Cavani a longtemps vécu dans l’ombre d’un Ibrahimovic omniprésent. Sous Laurent Blanc, ses remplacements sur le flanc lui ont fait mal. Normal, pour un buteur qui carburait à 25 buts par saison sous les couleurs de Naples. À tel point que durant son intermède côté gauche, le goleador a semblé avoir perdu sa dernière touche. Celle du tueur. En vendangeant des occasions, il s’est attiré les sifflets de certains et les moqueries d’autres.

Une sensation qu’a aussi connue Falcao, en Angleterre. Privé de la Coupe du monde au Brésil, en 2014, à la suite d’une blessure aux ligaments du genou contractée avec l’ASM, le Colombien s’est peut-être un peu précipité. Voulant à tout prix goûter aux joies de la Premier League, il a été prêté à Manchester United puis à Chelsea. Sans succès (5 buts au total). Il n’avait pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens et l’environnement hyperconcurrentiel lui a fait perdre du temps. Mais pas sa confiance en lui.

"C’est un joueur qui a une force mentale au-dessus de la moyenne", précisait Jean Petit, entraîneur adjoint des Monégasques, lors du retour du Colombien sur le Rocher.

"Même dans ses périodes noires, il a gardé une attitude remarquable… À l’entraînement, il insistait pour faire du rab même s’il savait qu’il ne jouerait pas", ajoutait Christophe Lollichon, l’entraîneur des gardiens de Chelsea, dans le Journal du dimanche.

Ses efforts ont fini par payer. Après un début de saison à nouveau tronqué par les blessures, El Tigre a retrouvé toutes ses qualités. "Je n’ai pas oublié comment on jouait au football lors de mon passage en Angleterre", se plaît-il à souligner.

Au sein de l’attaque de feu de l’ASM, il s’éclate dans la philosophie de jeu ultra-offensive et spectaculaire prônée par Jardim comme un témoigne ses 12 buts en 15 apparitions en Ligue 1, soit un ratio d’un but toutes les 78 minutes.

C’est à peine moins que Cavani, qui, avec ses 20 buts, culmine à une réalisation toutes les 74 minutes. Mieux, il est l’attaquant le plus efficace d’Europe, avec un but tous les 3,4 tirs. Mieux que Diego Costa, Higuain ou Messi. Une performance qui a fait taire les sceptiques, qui ont ravalé leur salive. "Les critiques font partie du football", confiait Cavani à Bein Sports en septembre dernier. "Mais l’important, c’est de savoir que le travail paye toujours. Les seuls à qui je dois rendre des comptes sont mes coéquipiers et mon entraîneur qui me donne sa confiance à chaque match. C’est grâce à cela que je rentre tranquille chez moi, que je dors sur mes deux oreilles, parce que je sais que j’ai donné 100 %."

Ce sera à nouveau le cas sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche. Où le spectacle promet de se passer dans les deux rectangles…