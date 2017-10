Le Portugais Cristiano Ronaldo a reçu pour la deuxième année consécutive le prix FIFA du meilleur joueur de l'année, lundi à Londres lors des du gala des 'Best FIFA Football Awards'.

La saison dernière, l'attaquant du Real Madrid a notamment été sacré champion d'Espagne et a remporté une deuxième Ligue des champions de suite, terminant à nouveau meilleur marqueur de la compétition reine.

Il s'agit du 5e sacre de 'CR7' après ceux obtenus en 2008, 2013, 2014 et 2016.





Déception pour Hazard et Lukaku

Les Diables Rouges Eden Hazard et Romelu Lukaku, nominés, n'ont finalement pas été retenus dans l'équipe mondiale idéale (World XI) de football 2017.

Les onze jouerus retenus sont le gardien Gianluigi Buffon (Juventus); les défenseurs Dani Alves (Juventus/PSG), Leonardo Bonucci (Juventus/AC Milan), Sergio Ramos (Real Madrid) et Marcelo (Real Madrid); les milieux de terrain Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid) et Andrès Iniesta (Barcelone); et des attaquants Neymar (PSG), Lionel Messi (Barcelona) et Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

L'équipe a été établie par le vote des joueurs de football.

Gianluigi Buffon meilleur gardien

Le gardien de but de la Juventus Turin et de l'Italie, le vétéran Gianluigi Buffon, 39 ans, a été récompensé du prix du meilleur gardien de but de football au monde. Buffon, qui avait déjà été récompensé l'an dernier, a été préféré à l'Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich), choisi en 2011, 2013, 2014 et 2015, et au Costaricien Keylor Navas (Real Madrid). Buffon a réalisé pas moins de 25 'clean sheets' en 50 matchs lors de la saison 2016-2017.





Zizou meilleur coach

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a reçu le prix du meilleur entraîneur de l'année 2017, décerné par la FIFA, lundi soir à Londres.

Le technicien français a réussi à remporter pour la deuxième année consécutive la Ligue des champions en juin, en plus de s'adjuger le titre de champion d'Espagne, le premier du club depuis cinq ans.

Il a été préféré à deux entraîneurs italiens Massimiliano Allegri (Juventus) et Antonio Conte (Chelsea).

"Zizou" s'était classé 2e l'an dernier derrière l'Italien Claudio Ranieri (Leicester City).





Lieke Martens meilleure joueuse

Sacrée championne d'Europe cet été avec les Pays-Bas, Lieke Martens, 24 ans, a été désignée meilleure joueuse de football du monde 2017. Elle a devancé la Vénézuélienne Deyna Castellanos et l'Américaine Carli Lloyd.

La joueuse du FC Barcelone avait déjà été choisie cette année meilleure joueuse européenne et meilleure joueuse de l'Euro disputé aux Pays-Bas.





Fair Play, meilleur Supporter... Les autres prix décernés

La Néerlandaise Sarina Wiegman, qui a mené les Pays-Bas au titre européen, a été désignée meilleure coach d'une équipe féminine.

Le prix du Supporter est revenu au Celtic. Les fans du club de Glasgow ont été récompensés pour la manière avec laquelle ils ont fêté les 50 ans de leur victoire en Coupe d'Europe des clubs champions. Ils avaient déployé un impressionnant 'tifo' sur 360 degrés autour de la pelouse de leur stade.

Le Togolais Francis Koné a obtenu le prix du Fair Play. L'attaquant du FC Slovacko a sauvé au cours d'un match du championnat de Tchéquie la vie du gardien de but adverse. Celui-ci avait failli avaler sa langue et s'étouffer après un choc violent avec un équipier.