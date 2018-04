Les 4 autres Belges du club ont par contre été épargnés par la colère de Evangelos Marinakis.

Les murs ont tremblé au centre d'entrainement de l'Olympiacos ce lundi. Après une nouvelle contre-performance du club (1-1 contre Levadiakos), le président Evangelos Marinakis est descendu dans le vestiaire. Il a piqué une colère noire et a visé directement certains joueurs. Parmi eux, notre compatriote Vadis Odjidja. Fâché par son faible niveau de jeu en totale contradiction avec son plantureux salaire, l'ancien médian d'Anderlecht et de Bruges a été envoyé en vacances par le président. Pendant 10 jours, il n'a plus le droit de venir à l'Olympiacos. Les joueurs devront aussi payer une amende globale de 400.000€ pour les mauvais résultats.

Même s'il a menacé d'aligner les U21 jusqu'en fin de saison, le président ne passera pas à l'acte. Les 4 autres Belges de l'Olympiacos sont d'ailleurs toujours bien dans le noyau. Kevin Mirallas, Bjorn Engels, Guillaume Gillet et Silvio Proto ne sont donc pas écartés du groupe. Plus du tout utilisé par le coach, Engels n'a par contre plus d'avenir au club. Proto a lui été cité en exemple par le président. L'ancien gardien du RSCA pourrait même devenir capitaine de l'Olympiacos.