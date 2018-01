L'attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus, blessé dimanche lors de la rencontre contre Crystal Palace, souffre d'une blessure au ligament d'un genou et sera absent des terrains pour plusieurs semaines.

"J'ai déjà passé un examen de mon genou gauche aujourd'hui (lundi) qui a révélé que je souffrais d'une petite blessure au ligament collatéral interne", a indiqué mardi le joueur sur son compte Instagram.

"Dieu merci, cela n'est pas très profond et je ne devrais pas avoir besoin d'opération chirurgicale", a-t-il toutefois ajouté, promettant de "revenir le plus vite possible".

Le joueur de 20 ans, déjà blessé deux mois l'an dernier, doit encore subir un scanner pour estimer la gravité de sa blessure.

Les atteintes au ligament entrainent des indisponibilités pouvant aller de trois semaines à trois mois suivant leur gravité.

L'international brésilien s'est blessé dimanche lors d'un duel à la 11e minute où il a glissé et a fini par terre presque en grand écart. Il semblait se plaindre d'un genou et a essayé de continuer à jouer mais il a dû céder sa place une dizaine de minutes plus tard à Agüero.

Pep Guardiola, l'entraineur de Manchester City, finalement tenu en échec face à Crystal Palace (0-0), avait indiqué à l'issue de la rencontre que Gabriel Jesus pourrait être absent "pour peut-être un mois ou deux".

Lors de ce match, les Citizens ont également vu leur passeur vedette, Kevin De Bruyne, violemment taclé par derrière par Puncheon et évacué sur civière. Selon Guardiola, la blessure du joueur belge semble moins sérieuse, même s'il ajouté que ce dernier "pourrait ne pas être remis contre Watford" ce soir.