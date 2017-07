La recrue star de l'AC Milan Leonardo Bonucci a connu la victoire pour son premier match sous ses nouvelles couleurs samedi, lorsque les Lombards ont battu le Bayern Munich 4-0 en match amical de pré-saison en Chine.

Le défenseur à 40 millions d'euros, arrivé de la Juventus Turin la semaine dernière, est entré en jeu en cours de deuxième période devant près de 40.000 fans à Shenzhen.

L'AC Milan a ouvert le score dès la 13e minute par Franck Kessie, bien servi par Ricardo Rodriguez.

Quelques minutes plus tard, Rodriguez, tout juste recruté pour 17 millions d'euros à Wolfsburg, s'est montré de nouveau décisif en tirant un coup-franc converti par Patrick Cutrone de la tête (25e).

Crutone s'est également illustré juste avant la mi-temps en mettant le but du 3-0 (43e) en battant le jeune gardien de 17 ans du Bayern Christian Fruchtl.

Les Bavarois auraient pu réduire le score après la pause, mais le tir lointain de Thomas Muller a été bien sauvé par Gianluigi Donnarumma. Et Hakan Çalhanoglu a finalement conclu la large victoire du club italien en fin de match (85e).

"Le résultat m'a un peu surpris", a reconnu l'entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti. "Mais on en est encore en préparation et on a besoin de temps. On doit continuer à travailler afin d'être prêt pour le début de la saison."

Pour Mats Hummels, fautif sur le troisième but, le score est flatteur pour l'AC Milan. "Le résultat est un peu sévère. On n'a pas converti nos occasions et les buts de Milan étaient trop faciles mais on peut apprendre beaucoup de ce match", a estimé le défenseur.