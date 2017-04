Pep Guardiola a remporté la première manche en championnat à Old Trafford le 10 septembre (1-2), José Mourinho a pris sa revanche en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue toujours au Théâtre des Rêves (1-0).

La belle, ce jeudi à l’Etihad en championnat, apparaît presque plus importante pour le Catalan que pour le Portugais. Mais, même s’il s’est un peu adouci, sous-estimer l’orgueil du Special One reste considérable, encore plus quand se présente l’occasion de prendre le pouvoir à Manchester tout en faisant douter un peu plus son meilleur ennemi à l’entame de la dernière ligne droite d’une saison où leur affrontement a finalement été éclipsé par les réussites d’Antonio Conte et Mauricio Pochettino.

Ce qui viendrait confirmer la tendance qui veut que Mourinho a, pour l’instant, pris de l’avance sur son rival.

[...]

