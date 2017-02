Le milieu de terrain international turc du Bayer Leverkusen Hakan Calhanoglu (26 sélections) a été suspendu avec effet immédiat pour quatre mois par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), et ne jouera donc plus cette saison, a annoncé et déploré son club jeudi dans un communiqué.

"C'est très regrettable pour le joueur, mais aussi pour le Bayer qui n'est en rien impliqué dans l'affaire", peut-on en effet lire sous la plume du manager sportif Rudi Völler sur le site du Bayer Leverkusen. "Il va nous manquer juste au moment où la saison entre dans sa phase décisive. Or c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe..."

Calhanoglu, 22 ans, ne pourra donc pas être aligné vendredi à Hambourg en Bundesliga. C'est justement parce qu'il avait signé à Hambourg, alors qu'il était déjà sous contrat à Trabzonspor, que le joueur a été suspendu quatre mois jeudi et condamné à une amende de 100.000 euros par le TAS.

En 2011 quand il avait 17 ans, Hakan Calhanoglu, ou plutôt son père qui avait touché 100.000 euros contre l'assurance de rejoindre Trabzonspor à sa majorité, a en effet signé dans le club turc, avant de prolonger son contrat en cours à Karlsruhe, à l'époque, puis de rejoindre Hambourg. Il joue au Bayer Leverkusen depuis 2014.

Mais Trabzonspor a entretemps porté plainte et obtenu gain de cause...





Van Dijk (Southampton) indisponible 2 à 3 mois, va manquer la finale de la League Cup

Le défenseur central international néerlandais de Southampton, Virgil van Dijk (14 sélections), va notamment manquer la finale de la Coupe de la Ligue, le 26 février face à Manchester United, à la suite d'une blessure à la cheville, a déclaré jeudi son entraîneur Claude Puel.

"Il va être indisponible pendant plusieurs semaines: deux ou trois mois", a déploré le technicien français. "C'est une mauvaise nouvelle et un gros problème pour nous. Il a un rôle important dans le groupe et avec les supporters".

"C'est un coup dur, mais nous trouverons une solution. (...) Ryan Bertrand peut jouer à son poste, et nous utiliserons peut-être de jeunes joueurs comme Jack Stephens. Nous avons des ressources", a-t-il conclu.

L'ancien joueur de Groningue et du Celtic Glasgow a été blessé en championnat au cours du match remporté 3-0 par Southampton face à Leicester le 22 janvier, et il sera indisponible jusque tard dans la saison.

Il ne participera pas au premier match des Saints en finale de la Coupe depuis 1979 alors que ceux-ci ambitionnent de remporter le titre à Wembley le 26 février.