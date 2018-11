Le Borussia Dortmund accueille ce samedi soir à 18h30 le Bayern Munich pour un match qui s'annonce bouillant. Pour le moment, l'équipe basée dans la Ruhr domine la Bundesliga avec quatre points d'avance sur les Bavarois.





Récemment, Hummels et Lewandowski ont effectué le chemin Dortmund vers le Bayern. Le premier cité a donc un avis très pertinent sur la forme actuelle de son ancienne équipe, en tête tant en championnat que dans son groupe en Ligue des Champions. "J'ai parlé avec plusieurs personnes, cela me rappelle les années Klopp", a déclaré l'Allemand. "L'image que cette équipe dégage, tout comme l'atmosphère autour d'elle, ce sont comme lors des années précédentes avec Klopp. Cela ne va pas être facile pour nous mais agréable à regarder, je pense. D'autant plus qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs avec lesquels je n'ai jamais joué."





Il s'attend aussi à jouer devant un Signal Induna Park prêt pour mettre l'ambiance. "Les fans vont faire du stade un chaudron, vous pouvez en être sûrs."