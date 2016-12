Avant de parler de la Pulga et du récent Ballon d'Or, Ibrahimovic est revenu sur le talent de Ronaldo (le numéro 9, le Brésilien). "C’était un exemple pour le football. Tout ce qu’il a réalisé te fait de dire ’wow’... La façon dont il dribble, la manière dont il court... Ronaldo était naturel. Il est né pour être ce qu’il était. Ce n’est pas quelque chose qu’il a forgé. Ce type de joueur ne se fait pas. Il est né comme ça et reste unique", explique-t-il. Ce qui l'a amené à donner son avis sur la suprématie de Cristiano Ronaldo: "Cristiano est différent, parce qu’il est le résultat de beaucoup d’entraînement. Il n’est pas naturel comme Ronaldo", a-t-il confié.

Il a ensuite enchaîné sur Messi, pour qui il a une véritable admiration: "Je pense que Messi est un cas à part. Je ne sais pas si nous verrons un autre joueur faire les mêmes choses que lui, parce qu’il a son style et je ne sais pas s’il est possible de devenir comme lui. J’ai eu la chance de le voir tous les jours. Comme je l’ai déjà dit, c’est comme jouer à la Playstation : tu donnes la balle au mec et tu commences à dribbler tous les adversaires. C’est comme ça qu’est Messi."

Mais, selon le buteur de Man U, l'Argentin devrait quitter le Barça et tenter sa chance ailleurs pour prouver sa supériorité. "Je suis celui qui voyage et conquiert des pays différents. Il est celui qui reste à la même place pendant des années, en restant formidable," avoue-t-il. "S’il y arrive là-bas, il peut y arriver partout, car c’est un joueur qui aime le football. Il aime tellement le jeu qu’il n’aurait aucun problème à être autant performant ailleurs qu’à Barcelone."