"Des gens ont dit que je n'avais pas besoin d'aller me frotter au championnat anglais, que si j'y échouais, on aurait dit que je n'étais pas assez bon", raconte Zlatan, avant de sortir une première saillie. "Et finalement, vous êtes chanceux que je n'ai rejoint la Premier League qu'à 35 ans, imaginez ce que j'aurais pu y faire à 25 ans!"

Après son escale française au PSG, l'attaquant de Malmö avait donc pris la direction de la PL, à un âge déjà avancé, ce qui avait fait tiquer de nombreux observateurs du ballon rond. "On a dit que j'arrivais en fauteuil roulant, mais finalement ces gens qui me critiquaient en Angleterre, je les ai mis en chaise roulante!"

Avec du recul, le n°9 des Galaxy de Los Angeles estime également que "La Premier League est un peu surcotée, principalement au niveau technique. Mais j'ai adoré y jouer car c'est un championnat très motivant. Il faut s'adapter au rythme et à la vitesse de jeu, sans ça, même si vous êtes le meilleur, vous ne réussirez pas", conclut-il.