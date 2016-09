"Il n'a pas les couilles de s'asseoir à côté de moi": le tacle sévère de l'agent de Lukaku à Guardiola

Championnats étrangers





On se souvient de l'inimitié profonde qui existait entre Zlatan et Pep Guardiola depuis leur collaboration au Barça. L'attaquant suédois ne s'était d'ailleurs pas privé de "tailler" son ancien coach dans son auto-biographie. Ce week-end, les deux hommes se retrouveront pour un derby de Manchester qui sent la poudre.





Et pour y mettre le feu, on peut compter sur le truculent agent de joueurs Mino Raiola. Un homme qui ne semble, lui non plus, pas porter l'entraîneur catalan dans son cœur. "Je ne l'aime pas", a-t-il déclaré à la radio Cadena Cope. "Je ne le hais pas, mais je ne l'aime pas. Tout le monde sait ce qu'il s'est passé avec Zlatan à Barcelone." Les détracteurs d' Ibra diront sans doute que Guardiola avait eu le tort de ne pas donner toute liberté au client de Raiola, dont on connait l'ego démesuré. Au lieu de cela, Pep avait donné les clés du jeu à un quintuple Ballon d'Or nommé Lionel Messi.





"C'est un bon coach, mais sa philosophie footballistique est ennuyeuse, selon moi", a-t-il poursuivi. Il n'a pas les couilles pour s'asseoir à côté de moi." Voila qui est dit ! Rendez-vous ce samedi pour savoir si Ibracadabra aura sa revanche face à Guardiola.