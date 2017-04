Il n’a pas la grâce de Luka Modric, ni la qualité de passe de Toni Kroos ni la folie latine de James Rodriguez ni la technique d’Isco. Sauf que l’un des patrons du leader de la Liga, c’est bien Casemiro.

Blessé au péroné en début de saison, le Brésilien a vite giclé Mateo Kovacic de sa place de numéro 6, malgré un intérim assuré avec brio par le Croate, preuve de l’importance que lui accorde Zinedine Zidane au cœur de son système.

Pourtant, le milieu de terrain de 25 ans n’est pas un "beau joueur". Accrocheur, infatigable, c’est un peu l’équivalent de Sergio Busquets au Barça (en moins vicelard, ceci dit…). "Je pourrais apprendre sa relance, son positionnement sur le terrain, son équilibre", dit d’ailleurs de lui Casemiro, qui s’inspire également de Gabi et Xabi Alonso. Pas des virtuoses, mais bien des gars capables de se positionner idéalement pour stopper les attaques adverses et relancer proprement (85,1 % de passes réussies cette saison pour Casemiro).

Il y a un an , Zidane saluait le rôle de stabilisateur joué par son médian lors de la victoire 1-2 à Barcelone. "Casemiro a eu un rôle fondamental dans cette victoire, c’est certain", ajoutera-t-il. Marca le rebaptisera même Le Tank après cette prestation XXL. Un an plus tard, rien n’a changé.

Plus que jamais, Casemiro est la caution physique d’un milieu qui brille par ses individualités techniques, mais profite à fond du rayonnement du gaillard pour pouvoir se projeter plus vite vers l’avant.

Avec 4,6 tacles par match, le Paulista se classe en tête du classement en Liga. Autant dire que cette tendance à jaillir pied au plancher soulage grandement la défense merengue et permet au champion d’Europe d’avoir un certain équilibre. Bref, Casemiro est le joueur idéal pour le football pragmatique (sans pour autant être crade) prôné de Zizou.

Et pour la partie artistique, le double Z compte notamment sur Isco et sa belle gueule.

Seule frustration, la présence de Casemiro prive les supporters d’un trio de rêve Kroos-Modric-Isco. Comme si un fan de Clint Eastwood devait regarder American Sniper alors qu’il pourrait mater Mystic River. Pas un navet, mais il reste comme un goût de trop peu…

"Casemiro est bon pour prendre soin des musiciens", dit de lui Dunga. Rien à redire, le champion du monde 94 s’y connaît quand il évoque un milieu brésilien sans pitié pour ses adversaires.