Jelle Van Damme (LA Galaxy) a été sélectionné pour le All-Star Game, le match de gala mettant aux prises une sélection des meilleurs joueurs du championnat nord-américain (MLS) et le Real Madrid.

Pour l'ex-Diable rouge, il s'agit de sa deuxième apparition consécutive dans ce match de prestige.

Van Damme a été retenu par Veljko Paunovic, le coach de Chicago Fire et de la sélection MLS. Parmi les onze joueurs choisis par les fans, on retrouve Kakà, Bastian Schweinsteiger, Tim Howard, David Villa et Sebastian Giovinco.

Contrairement à la saison dernière, Laurent Ciman (Montréal Impact) n'a pas été sélectionné.

La rencontre aura lieu le mercredi 2 août au Soldier Field de Chicago.