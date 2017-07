L'ancien international allemand Jens Lehmann intègre le staff d'Arsène Wenger à Arsenal, a annoncé le club londonien sur son site internet ce mardi. "Il mettra son attitude exigeante et sa soif de vaincre à disposition de l'équipe pour l'aider à atteindre ses objectifs", a déclaré Wenger.

Jens Lehmann a joué 200 matches sous le maillot d'Arsenal entre 2003 et 2008 ainsi que pendant quelques mois en 2011. Le gardien allemand (61 apparitions avec la Mannschaft) a laissé de bon souvenirs du côté des Gunners et d'Arsène Wenger, qui met en avant les qualités qui l'ont amené à choisir Lehmann: "Il peut donner de bons conseils aux joueurs. Vous savez, il a passé des moments qui n'ont pas toujours été faciles pour lui. Il a cependant gardé une certaine rigueur dans sa carrière, un peu comme le fait Per Mertesacker. C'est important d'être entourés par des gars comme lui", a ajouté Wenger sur le site internet d'Arsenal.