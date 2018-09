La valeur n'attend pas le nombre des années, et c'est au culot qu'Harvey Elliott est allé forcer son destin. Il bat des records de précocité avec Fulham.

Nous sommes à la 81ème minute de la rencontre entre Milwall et Fulham, comptant pour la Carabao Cup, et le moment va devenir historique. Harvey Elliott, 15 ans et 174 jours, monte sur la pelouse, devenant de la sorte le plus jeune joueur ayant évolué sous le maillot de Fulham, et aussi le plus jeune joueur à avoir joué dans la Coupe de la Ligue.

Son entraîneur, Jokanovic, raconte la folle journée de cet adolescent: "Il a commencé sa journée en allant à l'école, car il avait un examen à passer. Ensuite il est venu nous rejoindre pour le rassemblement. J'ai ensuite pu le faire monter au jeu. Mais il va continuer à aller à l'école dans les prochains jours."

L'ailier, aussi jeune soit-il, a du caractère et il sait ce qu'il veut: "Certains vont dire qu'il est arrogant, mais il est venu me voir il y a peu en me demandant de le prendre dans le noyau et qu'il me montrerait son jeu. Je l'ai donc convié et il m'a en effet laissé une bonne impression. Nous croyons en lui pour le futur."