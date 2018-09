John Terry, l'ancien défenseur central de Chelsea et de l'équipe d'Angleterre, s'est engagé pour une durée d'une saison avec le Spartak Moscou, dans le Championnat russe. Le contrat lui assure un revenu de d'1'8 million nets d'euros, selon The Telegraph. Il contient une option pour une année supplémentaire s'il joue un certain nombre de matches. Il arrivera à Moscou dans quelques jours, précise L'Equipe.

Sans club, mais très demandé cet été, et notamment par Manchester United, il hésitait à devenir entraîneur pendant ses vacances au Portugal, où le Sporting de Lisbonne l'avait contacté.

Terry a quitté Chelsea en 2017 et joué sous les couleurs d'Aston Villa la saison dernière. Il a préféré quitter le club de Birmingham qui souhaitait prolonger son contrat, suite à la remontée ratée en Premier League.

Le Spartak avait annoncé samedi sur twitter que le club ouvrait ses portes à "un invité de la plus haute importance."

Terry a passé sa visite médicale à Rome, après avoir quitté Glasgow où il devait participer à un match de gala.

Le club moscovite qui compte dans ses rangs l'ex-capitaine d'Anderlecht Sofiane Hanni, est actuellement entraîné par Massimo Carrera, l'assistant d'Antonio Conte lorsque ce dernier officiait à la Juventus, puis comme sélectionneur de l'Italie.

Terry a connu Conte quand il entraînait les Blues.

Sélectionné 78 fois en équipe d'Angleterre, Terry est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de Chelsea: cinq titres de champion d'Angleterre, cinq FA Cups et la Ligue des champions 2012.

Le Spartak, actuellement deuxième du championnat de Russie derrière le Zenith Saint-Pétersbourg, avait besoin d'un défenseur central en raison de la grave blessure au genou du Français Samuel Gigot (ex-Courtrai et La Gantoise), victime d'une rupture des ligaments croisés.