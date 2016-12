L'Algérien Riyad Mahrez (Leicester), le Sénégalais Sadio Mane (Liverpool) et le tenant du titre gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) sont les trois derniers footballeurs en lice pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année, décerné le 5 janvier, a annoncé la Confédération Africaine de Football (CAF), jeudi. Les trois hommes sont arrivés en tête des votes des sélectionneurs ou directeurs techniques des associations affiliées à la CAF et de groupes d'experts du football et des médias.

L'Egyptien Mohamed Salah (AS Rome) et l'Algérien Islam Slimani (Leicester) resteront donc au pied du podium.

Le trophée sera remis le 5 janvier à Abuja au Nigeria. Aubameyang, qui a mis fin la saison précédente à quatre ans d'hégémonie de l'Ivoirien Yaya Touré, pourrait se succéder à lui-même. Le joueur du Borussia Dortmund, âgé de 27 ans, a été sacré meilleur joueur de Bundesliga cet été.

La concurrence sera rude avec Riyad Mahrez. L'ailier algérien de 25 ans a réalisé une excellente saison l'an dernier avec Leicester, club promis à lutter pour son maintien en Premier League qui a finalement été sacré champion d'Angleterre. Fort de ses 17 buts et 11 passes décisives, l'Algérien a été sacré meilleur joueur de Premier League, ce qu'aucun Africain n'avait réussi avant lui, et a été un artisan incontournable du sacre de Leicester.

Le dernier finaliste Sadio Mane a, a priori, moins de chance. Agé de 24 ans, il s'est fait remarquer sous la direction de Jürgen Klopp à Liverpool qu'il a rejoint cet été en provenance de Southampton.

