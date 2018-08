Le fil info:

9h46: Thibaut Courtois veut toujours rejoindre le Real Madrid. Alors que la rumeur l'envoyant dans le plus grand club du monde se faisait de plus en plus petite ces dernières semaines, l'agent de Thibaut Courtois a remis une couche dans ce dossier. "Chelsea dit partout que c'est à Thibaut de décider mais il a clairement fait savoir au club que la meilleure solution pour lui serait de partir à Madrid," a déclaré Christophe Henrotay à nos confrères de Sky Sports. "Pour lui c'est une grande décision car il veut être proche de sa famille. Il y a une offre sur la table, à Chelsea de l'accepter.





9h30: Arsenal sur Vida. Le club entraîné par Unai Emery serait intéressé par le profil du défenseur croate. Le Sun (pas connu pour sa fiabilité !) avance que les Londoniens auraient proposé 30 millions d'euros pour s'attacher les services du finaliste de la dernière Coupe du monde.