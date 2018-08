Le fil info

17h11: Clarence Seedorf, sélectionneur du Cameroun, succède à Hugo Broos. L'ancien milieu de terrain du Milan AC ou du Real Madrid a nommé son compatriote Patrick Kluivert comme assistant à la tête des 'Lions Indomptables'. Selon la presse locale, le Suédois Sven-Goran Eriksson et le Français Alain Giresse étaient aussi en lice pour occuper ce poste de T1.

Après une carrière de joueur riche en titres, dont quatre Ligues des Champions, Seedorf a débuté comme coach à l'AC Milan, entre janvier et juin 2014. Il a ensuite officié en Chine, au Shenzhen FC (2016) puis en Espagne, au Deportivo La Corogne (2018). Les deux anciens internationaux 'oranje' succèdent donc à Hugo Broos, limogé fin 2017 alors qu'il n'avait pas réussi à qualifier le Cameroun pour le Mondial 2018 en Russie.

Le ticket Seedorf-Kluivert, qui n'a que peu d'expérience sur le banc, aura la lourde tâche de défendre le titre de champion d'Afrique des Lions, à domicile, lors de la CAN 2019.

16h55: Van der Vaart reste au Danemark, il signe au Esbjerg fB. Le manager du milieu néerlandais a annoncé samedi qu'après deux saisons au FC Midtjylland, il a signé pour un an au Esbjerg fB. International néerlandais à 109 reprises, il quitte donc le champion en titre pour une formation promue.

Ces dernières semaines, Van der Vaart s'est entraîné avec PEC Zwolle et aurait même pu y jouer. Mais il a donné sa préférence à Esbjerg pour des raisons privées. Il réside dans la ville danoise avec Estavana Polman, son amie joueuse de handball, qui a prolongé d'un an à Esbjerg.

14h05: La Juventus toujours sur Pogba. L'avenir du milieu de Manchester United reste incertain. En cas de départ de Pjanic, la Vieille Dame aurait fait du Français sa priorité.

Les infos du matin:

12:04: Hatem Ben Arfa pourrait rebondir en Espagne. Le joueur du PSG négocie avec le Rayo Vallecano. Les représentants du joueur se sont déplacés à Madrid vendredi pour discuter de l'avenir de Ben Arfa.

11h11: Kevin Mirallas file en Italie. Le Liégeois évoluera la saison prochaine à la Fiorentina. L'opération devrait se dérouler comme ceci: une prêt d'un an avec une option d'achat obligatoire. Au terme de cette prochaine année, l'ailier s'engagera avec le club florentin pour une durée de trois saisons. Mirallas évolue depuis 2012 du côté d'Everton et avait été prêté en janvier dernier à l'Olympiakos.

11h04: Aaron Ramsey approché par Liverpool. L'actuel milieu de terrain d'Arsenal n'a toujours pas prolongé avec le club londonien. Il y est lié jusqu'en 2019. Après Chelsea, Liverpool est venu se rajouter à la liste des prétendants voulant recruter le Gallois. Pour le moment, Emery souhaiterait conserver son joueur.

9h46 : Thibaut Courtois veut toujours rejoindre le Real Madrid. Alors que la rumeur l'envoyant dans le plus grand club du monde se faisait de plus en plus petite ces dernières semaines, l'agent de Thibaut Courtois a remis une couche dans ce dossier. "Chelsea dit partout que c'est à Thibaut de décider mais il a clairement fait savoir au club que la meilleure solution pour lui serait de partir à Madrid," a déclaré Christophe Henrotay à nos confrères de Sky Sports. "Pour lui c'est une grande décision car il veut être proche de sa famille.Chelsea pourrait accepter dès maintenant une offre honnête et recruter son remplaçant."

9h30 : Arsenal sur Vida . Le club entraîné par Unai Emery serait intéressé par le profil du défenseur croate. Le Sun (pas connu pour sa fiabilité !) avance que les Londoniens auraient proposé 30 millions d'euros pour s'attacher les services du finaliste de la dernière Coupe du monde.