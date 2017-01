Certains y arrivent à l’instar d’Axel Witsel, d’autres en reviennent tel Julien Gorius. Le Français rentre de 10 mois passés en Chine au sein du Changcun Yutai FC dans le nord est du pays, à égale distance de la frontière avec la Corée du Nord et la Russie. Une expérience que le milieu ne regrette pas et qu’il a accepté d’évoquer longuement. Un témoignage qui aide à y voir plus clair sur le nouvel eldorado du football mondial.

Julien, quel bilan faites-vous de votre expérience en Chine ?

"J’ai signé en février. C’est difficile. Pour bien faire en Chine, il faut s’inscrire un peu plus dans la durée parce que l’acclimatation prend énormément de temps. C’est pourquoi, quand tu signes comme moi en ratant toute la préparation avec l’équipe qui avait commencé en janvier, alors que je suis arrivé fin février et que le championnat a commencé début mars, cela s’est révélé difficile. J’ai fait une semaine d’entraînement et je jouais déjà. Si tu fais toute la préparation, à la limite, peut-être que tu commences à t’acclimater. Le fait d’arriver dans la dernière ligne droite du mercato a été difficile, il faut s’adapter à tout. C’est un changement radical. C’est pour cela que c’est vraiment difficile pour les joueurs comme moi qui ne signent qu’un an de tirer un bilan. Cela va vite, c’est un championnat à 16 équipes et 30 matches. Quand tu commences à t’adapter, tu es déjà à la moitié du championnat. Mais, clairement, si je devais aujourd’hui refaire une année, elle serait meilleure. C’est une certitude."

Vous avez beaucoup joué les quatre premiers mois…

" (Il coupe) Là-bas, ce qu’il se passe, c’est qu’il y a un mercato qui ouvre en juillet pendant un mois et qui est comme le mercato d’hiver en Europe. Fin juin, je me suis blessé à la plante de pied et j’allais être éloigné des terrains pendant au moins deux mois. J’allais rater 8 matches sur les 14 ou 15 restants. Donc, le club a qualifié un autre étranger à ma place. Par match, quatre étrangers peuvent jouer mais l’effectif peut en compter six. Un autre a été qualifié, ce qu’on ne peut faire que pendant le mercato. Je suis revenu par la suite mais je n’étais plus qualifié. Je n’étais plus qualifiable mais je continuais à m’entraîner avec l’équipe dès la fin août. Pendant deux mois, j’étais fit mais je ne pouvais rien faire."

Ce qui ne devait pas être simple…

(...)

