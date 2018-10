Il y a trois ans, Mathieu Valbuena avait porté plainte à la police pour cette sombre histoire.

Jeudi, l'affaire dite de la "sextape" qui a éclaboussé le football français il y a 3 ans, va prendre une tournure importante. Pour rappel, Karim Benzema reste mis en examen pour cette sombre histoire, 3 ans après la plainte de Mathieu Valbuena. A 9h, la cour d'appel e Paris va réexaminer la validité de l'enquête. En plus, elle étudiera l'arrêt que la Cour de cassation a pris le 11 juillet 2017. Le cœur du litige est le suivant et expliqué dans les colonnes de l'Equipe.

Le fameux arrêt de la Cour de cassation avait cassé et annulé la la décision de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière avait prononcé la nullité de la procédure en décembre 2016. Toujours selon les informations de l'Equipe, l'affaire risque de durer encore longtemps. La demande de nullité n'est, semble-t-il d'après les infos du quotidien sportif français, aucunement recevable. Cette dernière avait été déposée en mai 2016 par les avocats de Benzema, Mustapha Zouaoui, Karim Zenati et Youness Houass (quatre personnes visées par cette affaire).

La chronologie des faits

Cette histoire débute au printemps 2015. Une vidéo intime de Valbuena tombe dans les mains de Mustapha Zouaoui et Axel Angot (deux personnes proches de l'ancien joueur de Marseille). En juin 2015, Valbuena porte plainte après avoir reçu des appels de personnes voulant lui réclamer de l'argent contre la non-diffusion de cette fameuse "sextape." La police soupçonne trois hommes: Axel Angot, Mustapha Zouaoui et Younes Houass. En octobre 2015, Karim Benzema et Valbuena parle ensemble de cette vidéo lors d'un rassemblement de l'équipe de France. Dans la foulée, Djibril Cissé est placé en garde à vue à Lyon pour "chantage et participation à une association de malfaiteurs" (tout comme Angot, Zouaoui et Houass). L'ancien attaquant de Liverpool est libéré mais les trois autres sont mis en examen et placés en détention provisoire.

En novembre 2015, Karim Zenati, un proche de Benzema, est à son tour placé en garde à vue à Lyon. Il lui est reproché d'avoir été chargé par les maîtres-chanteurs de contacter le joueur du Real Madrid afin d'entamer une discussion avec Valbuena. Benzema, ensuite, est placé en garde à vue, mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs" et placé sous contrôle judiciaire. Dans une interview accordée au Monde, Valbuena met en cause Benzema

Le contrôle judiciaire de Benzema est partiellement levé en février 2016. Cependant, il reste mis en examen. Dans le même temps, il n'est pas retenu par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2016. Ses avocats déposent un recours auprès de parquet de Versailles, jugeant une procédure "déloyale". Son recours est rejeté par le juge. Le clan Benzema se pourvoit en cassation.

Djibril Cissé est mis en examen en juin 2016. L'ancien "Bleu" aurait vu la vidéo et aurait appelé Mathieu Valbuena afin de l'avertir, sans aucun chantage. Lors d'une confrontation avec Houass et Zouaoui, ces deux-là minimisent le rôle joué par Cissé.

Il y a un peu plus d'un an, la cour de cassation annule la décision de la cour d'appel de Versailles. Ce pourquoi la cour d'appel de Paris doit statuer ce jeudi.

Si jamais la cour d'appel ne confirme pas la nullité de l'enquête, l'avocat de Houass a déjà prévenu qu'il irait à nouveau devant la Cour de cassation. Une histoire qui n'est donc pas proche d'être bouclée et qui a coûté, notamment, sa non-sélection à Benzema à la dernière Coupe du monde en Russie.