Le 26 août, Fulham déposait sur la table de négocations de Genk une proposition estimée à 4,5 millions pour s’attacher les services de Neeskens Kebano. Un contrat de trois ans (avec une option pour une quatrième année) que le Congolais a paraphé avec gourmandise. Son rêve d’Angleterre devenait réalité dans un club emblématique londonien qui n’a qu’une seule envie : retrouver son rang et la Premier League. Incorporé à l’équipe le lendemain de son arrivée, l’ex-joueur de Charleroi et de Genk tarde à trouver une place de titulaire même si, ces deux derniers matchs, il est monté au jeu et a marqué.

"Il y a un petit temps d’adaptation. Je reviens de la Can. On fera le bilan au mois de juin."

Ce fut difficile de changer de pays, de langue ?

"Je découvre une culture différente. L’approche des matchs est aussi différente. Mais cela reste du foot. Il faut juste s’adapter, prendre conscience des nouvelles demandes par rapport au coach par exemple. Ensuite, tout finit par rentrer dans l’ordre."

Slaviša Jokanovic, votre coach, est-il plus exigeant par rapport à ce que vous avez connu en Belgique ?

"Non. Il faut plus de rigueur sur le terrain, notamment au niveau des tâches défensives. Offensivement, il me laisse la liberté de faire ce que je sais faire. Défensivement, il faut être rigoureux dans les courses, le placement. Il faut toujours se donner à 100 %, ne jamais se relâcher."

Il y a beaucoup d’impact physique.

"Exactement. Le rythme est plus élevé qu’en Belgique. Même en France pour en avoir parlé avec un joueur qui est arrivé de la Ligue 1."

