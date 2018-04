Kevin De Bruyne avait senti le coup venir et s’était incliné devant le phénomène Mohamed Salah la semaine passée. "Je pense qu’il va gagner le prix de Joueur de l’année ", avait souligné le Gantois qui a vu juste dans sa prédiction.

L’Égyptien, qui avait établi un nouveau record de buts marqués sur une saison en championnat la veille (31), a été honoré ce dimanche soir, très tard à Londres.

Ses pairs ont préféré ses qualités de buteur incroyables à celles de passeur de KDB qui ne rejoindra donc pas encore Eden Hazard, seul Belge à avoir inscrit son nom au palmarès.

A noter que Gary Lineker a félicité Mohamed Salah avant de supprimer son tweet.

© PRINT SCREEN TWITTER



Jan Vertonghen (Tottenham) figure dans l'équipe de l'année de Premier League. On trouve en tout cinq joueurs de Manchester City, le nouveau champion d'Angleterre, dans ce onze de l'année, qui se compose, en plus des deux Diables Rouges, de David De Gea (Manchester United), Kyle Walker (Manchester City), Nicolas Otamendi (Manchester City), Marcos Alonso (Chelsea), David Silva (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham), Mohammed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) et Sergio Agüero (Manchester City).