Il n'a fallu que sept minutes de jeu pour que Kylian Mbappé soit à l'origine du premier but parisien. Son appel en profondeur a surpris l'arrière-garde de Lyon. Anthony Lopes pensait être sur le ballon avant le Français mais la vitesse de l'ailier du PSG lui a permis de devancer le portier lyonnais et de provoquer un penalty. La seconde fut à la 45e minute, lorsqu'il provoque l'exclusion de Tousart. Jouissant de plus d'espace, ce dont lui et Neymar raffolent, les deux artificiers du PSG se sont régalés et baladés. En treize minutes de jeu, Mbappé claque alors le premier quadruplé de sa carrière et enterre les Lyonnais.

Tuchel était ravi du travail fourni par son ailier, repositionné en seul véritable attaquant de pointe quand Kimpembe a été exclu: "Aujourd'hui, il était prêt à travailler dur pour l'équipe, pour se sacrifier défensivement. Il a reçu sa récompense avec les quatre buts. Il a eu beaucoup d'occasions de marquer. Il n'a pas perdu confiance et a été magnifique" a expliqué l’entraîneur allemand au journal L'Equipe.



Malgré une suspension de trois matchs, Mbappé a marqué autant que son coéquipier Neymar en ce début de saison. En cinq rencontres, Mbappé a trouvé le chemin des filets à 8 reprises et distribué trois passes décisives. Il a donc provoqué un but toutes les 36,7 minutes... Le meilleur ratio d'Europe (parmi les joueurs qui sont régulièrement titulaires dans les grands championnats). Dorénavant, Paris compte 8 points d'avance en 9 journées et le championnat semble déjà plié.

Le n°10 des Bleus confirme donc son excellente Coupe du Monde en soignant les stats en club. Seul le Lillois Pépé, auteur de six buts et six assists, a été plus décisif que lui. Mais ce dernier a joué 800 minutes depuis le début de saison. Mbappé en est à... 404.



Hazard tient la route

Au classement des joueurs les plus décisifs, Eden Hazard tient bien la route. Le capitaine des Diables en est à 7 buts et 3 assists soit un but amené toutes les 57,7 minutes. Il est suivi par Neymar, qui avec 8 buts et 3 assists signe une action décisive toutes les 64,7 minutes. Soit autant que Mbappé mais en presque deux fois plus de temps passé sur les pelouses de L1 cette saison.



Lionel Messi arrive 4e. L'Argentin a planté 6 roses et offert 4 passes décisives en 665 minutes. Nicolas Pépé est le 5e et dernier joueur à totaliser 10 buts et assists dans les grands championnats. L'ailier ivoirien marque ou fait marquer toutes les 66,67 minutes.





