L'AC Milan a arraché difficilement la victoire face au Genoa 2-1 mercredi en match en retard de la 1re journée de Serie A et poursuit sa remontée en s'emparant de la 4e place.

Le match entre les deux équipes avait été reporté, ainsi que celui entre la Sampdoria et la Fiorentina, après l'effondrement le 14 août d'un pont à Gênes qui avait fait 43 morts.

Vainqueurs 3-2 ce week-end de l'autre club génois, la Sampdoria, les hommes de Gennaro Gattuso continuent de remonter au classement grâce à ce nouveau succès. Les Lombards occupaient la 12e place il y a deux journées, ils sont désormais à la 4e place, synonyme de Ligue des champions, à quatre points du 3e Naples.

Face au 11e de Serie A, les Milanais ont rapidement ouvert le score grâce à une frappe puissante du gauche de l'Espagnol Suso (4e)

Les Génois ont égalisé sur un but contre son camp d'Alessio Romagnoli (56) après un cafouillage de la défense milanaise, mise sous pression par le jeune ivoirien Christian Kouamé.

Mais le défenseur rossonero s'est bien rattrapé en égalisant grâce à un lob dans le temps additionnel (90+1), bien aidé il est vrai par une sortie osée du poing d'Andrei Radu, qui avait jusque-là repoussé plusieurs tentatives milanaises.

A noter que le milieu de terrain français Tiémoué Bakayoko, peu utilisé et rarement convaincant, était cette fois titulaire pour la première fois en championnat.

Chelsea a souffert, Arsenal et Tottenham qualifiés

Chelsea a souffert avant de battre Derby County 3-2, dont les deux premiers buts marqués par les visiteurs contre leur camp, pour le retour de Frank Lampard à Stamford Bridge, mercredi, Arsenal et Tottenham passant en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise avec plus ou moins de facilité.

Les Blues, 3e de Premier League, ont mené par deux fois grâce à des buts contre leur camps de Fikayo Tomori (5e) et Richard Keogh (21e), des maladresses heureusement annulées par Jack Marriott (9e) et Martyn Waghorn (27e). Et c'est Cesc Fabregas qui a délivré Chelsea peu avant la pause.

© AFP



Arsenal, réduit à dix après l'exclusion de Matteo Guendouzi (56e, 2 cartons jaunes), a encaissé un but après avoir mené 2-0 devant Blackpool (D3). De son côté, Tottenham a pu compter sur l'efficacité de Son Heung-min (16e, 54e) et de Fernando Llorente (75e) pour s'imposer 3-1 sur le terrain de West Ham.

Manchester City reçoit Fulham jeudi lors du dernier 8e de finale.