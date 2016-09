L’apprentissage de Musonda au Betis

Championnats étrangers

Titulaire à son arrivée la saison dernière, le milieu offensif est désormais davantage un joker au Betis. Explications

Ses débuts avaient été fracassants. Son come-back l’est un peu moins. Débarqué au Betis Séville en janvier dernier, Charly Musonda y avait enchaîné pour ses premiers pas en professionnel 11 titularisations consécutives.

En tout, sur les 16 matches de Liga qu’il avait disputés, le Diablotin en avait débuté 13. Un été est passé et la dynamique s’est inversée. Lors des quatre premières journées, le milieu offensif a systématiquement commencé sur le banc.

Aligné 35 minutes au Camp Nou lors de la première journée, il en a joué 23 contre la Corogne puis 22 à Valence avec ces 52 minutes contre Grenade vendredi passé où il a vite remplacé Fabian Ruiz. "Je ne pensais pas entrer si vite, mais il faut être prêt", a expliqué le joueur sur le site de son club.

Son apparition sur la pelouse a eu le don de transfigurer le Betis qui était mené de deux buts et qui a fini par égaliser, passant tout près d’un renversement total de situation. Et elle a été très remarquée. "Je ne sais pas s’il s’agissait de mon meilleur match, j’en ai fait des bons aussi l’an dernier", a-t-il jugé. "Je suis là pour aider l’équipe."

Ce qu’il fait donc cette saison en sortant du banc. L’évolution de son statut interpelle. Comment un élément indiscutable sur les six derniers mois de l’année peut-il se retrouver cantonné à un rôle de joker ? La réponse est peut-être à chercher dans un été agité.

Le remplacement de Juan Merino par Gustavo Poyet a fait bouger les lignes, l’ancien milieu de Chelsea étant plus adepte d’un 4-3-3 que du 4-2-3-1 de son prédécesseur et Musonda a plus de difficultés à y trouver sa place alors que la concurrence à son poste n’a pas été renforcée durant le dernier mercato. Un mercato que l’international Espoirs a animé, finissant par renouveler son prêt en Andalousie.

Si le joueur est du genre imperméable à la pression et au doute, sa préparation a aussi été perturbée par des petites blessures. "Mais cela se passe très bien pour moi au Betis", nous a expliqué l’ancien Anderlechtois au début du mois. "C’est une expérience incroyable de commencer en pro et de continuer. Il faut juste en profiter, continuer à jouer. C’est très bien pour moi. Au fur et à mesure de la saison, je pense que j’aurais plus de temps de jeu." Ce qui pourrait être le cas dès ce mardi soir lors du bouillant derby face au FC Séville.