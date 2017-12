Mai 1998. À cette époque, on vit au son de Notre-Dame de Paris, Titanic bat tous les records au ciné et l’Équipe de France est censée se ridiculiser à son propre Mondial. C’est aussi à cette époque que débute la carrière de Gareth Barry, qui a récemment détrôné Ryan Giggs au classement du plus grand nombre de rencontres disputées en Premier League.

644 matches de championnat et quatre clubs plus tard, le joueur de 36 ans est toujours titulaire à West Brom, où il a débarqué cet été en provenance d’Everton. En presque 20 ans de boulot, ce défenseur vite reconverti en médian défensif aura survécu à l’évolution d’une compétition vers des sommets de bling-bling avec la quiétude qui sied aux tâcherons magnifiques dont il fait partie. Ceux qui n’ont pas besoin de brailler dans le vestiaire pour se faire entendre.

Archétype du second couteau (pas facile de sortir du lot quand on est de la même génération que Frank Lampard et Steven Gerrard), l’ancien international (53 caps) a maximisé son talent pour devenir une valeur sûre du foot anglais, sans avoir été l’une de ses étoiles. D’ailleurs, Gareth n’aurait peut-être jamais été Barry si un voisin attentif ne l’avait pas repéré en rue et conseillé de s’inscrire à Brighton. "Il était le plus petit sur le terrain, une vraie crevette", se souvient même un de ses anciens coachs à l’académie d’Aston Villa, qu’il rejoindra plus tard. Tout un symbole…

Calme, constant, discret, le natif de Hastings n’a jamais vraiment été salué à sa juste valeur, ses qualités le condamnant à l’ombre des attaquants qui enquillent les buts.

Pourtant, l’Anglais a tout de même accroché une FA Cup en 2011 et surtout été sacré champion d’Angleterre l’année suivante avec Manchester City. Si c’est Sergio Agüero qui devient le héros des supporters Skyblues en marquant le but du titre à la dernière seconde contre QPR, le gaucher peut se targuer d’avoir joué un rôle prépondérant en apportant équilibre et sécurité à son équipe. "Il a joué un rôle massif dans le succès de City, sans en récolter les honneurs. Sa capacité à contrôler et lire le jeu permettait à Yaya Touré de se projeter vers l’avant quand il le voulait, ils avaient un superbe équilibre", analysera plus tard James Milner. Le sens du sacrifice, toujours. En fait, Gareth Barry, c’est le gars dont on se rend compte de l’importance une fois qu’il n’est pas là. Coup de bol, il se soigne comme personne et n’est que rarement blessé. Alors qu’il en est à la moitié de sa 21e saison au plus haut niveau, l’Anglais a disputé 87 % de ses matches. Leon Osman, qui l’a côtoyé à Everton évoque la discipline de son ex-équipier. "Il arrivait toujours le premier au fitness pour faire du renforcement et du cardio après l’entraînement. "Personne ne bossait plus que lui."

L’autre secret de la longévité de Gareth ? Sa pratique du yoga depuis huit, un exercice auquel adhérait également Ryan Giggs, pro jusqu’à 40 ans. "J’avais une mentalité un peu old school et pour moi, c’était un truc de vieilles dames qui tentent de rester en forme", avoue-t-il dans le Daily Mail. "Je ne voulais pas que mes équipiers se demandent ce que je foutais, mais j’ai décidé de me lancer et j’en ai vu les bénéfices, même si les mecs se fichaient parfois de moi. On se sent mieux, prêt pour l’entraînement ou le match."

Malgré cet ego légèrement froissé, Barry traversera les époques, celles de Beckham, des Invincibles d’Arsenal, de Ronaldo, de Rooney, au point d’être toujours dans le game au milieu des Coutinho, Hazard et autres De Bruyne. Certes, la belle époque de City est derrière lui et le voilà chargé de jouer au pompier de service à West Brom. Mais le fait est là, à 36 berges, on a toujours besoin d’un Barry, qui occupe l’un des postes les plus exigeants physiquement.

En dépit des années, ce dernier reste un compétiteur ultra-motivé malgré les difficultés actuelles des Baggies de Nacer Chadli, avant-derniers du classement. "Je suis plus que chaud à l’idée de rester une année de plus", dit celui dont le contrat court jusque juin 2018.

À lui de pousser son équipe à se sauver, afin de battre le record absolu de matches joués en D1 anglaise (avant et après la création de la PL en 1992), toujours détenu par Giggs (672). Astronomique ? Par pour Gareth Barry, le Dorian Gray du foot anglais.