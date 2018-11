David Silva et Sergio Agüero ont inscrit les deux premiers buts de la partie avant qu'Anthony Martial ne réduise l'écart pour Man U. En fin de match, Ilkay Gündogan mettait son équipe définitivement à l'abri via un but à montrer dans toutes les écoles de jeunes !





C'est après 44 passes et 115 secondes de possession de balle que les Citizens ont inscrit ce but.





Un goal à voir et revoir par ici.