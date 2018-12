Le match entre Marseille et Bordeaux, comptant pour la 18e journée de Ligue 1 et initialement programmé dimanche (21h00), "est reporté en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions", a annoncé jeudi la Ligue de football professionnel (LFP).

"Entre gilets jaunes, plan Vigipirate urgence attentats et les manifestations prévues à Marseille, on ne pourrait pas assurer la sécurité de la rencontre", avait-on expliqué mercredi à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Trois autres matchs programmés ce week-end ont été reportés également: Nantes-Montpellier, Nice-Saint-Etienne et Caen-Toulouse.