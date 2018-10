Jurgen Klopp et Maurizio Sarri ne sont certainement pas des coachs qui refusent le jeu. Avec leur style respectif, leurs équipes sont à chaque fois plaisantes à regarder jouer. Pour le Corriere dello Sport, Sarri a d'ailleurs raconté une croustillante anecdote.

La scène se déroule pendant Chelsea-Liverpool qui s'est achevé par 1-1 en championnat. Après l'ouverture du score d'Eden Hazard, Sarri a vu Klopp, le sourire aux lèvres. "Le match est en cours et je lui demande : "Pourquoi souriez-vous ?", raconte l'Italien. "Et là il me répond : "Vous ne prenez pas du plaisir ?". Je lui dit "Oui, beaucoup" et il a ajouté "Moi aussi". Après, ils ont égalisé, mais je suis sûr que même sans ça, il aurait continué à prendre du plaisir. C'est la Premier League, le football a une saveur différente."

Pour le moment, Sarri affiche un bilan d'une victoire et d'un match nul contre Jurgen Klopp en Angleterre.