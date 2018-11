A 29 ans, Joe Thompson a vaincu le cancer à deux reprises. Aujourd'hui, il évolue à Rochdale, en troisième division anglaise.

Alors qu'il était âgé de neuf ans, il a été recruté par Manchester United. Il y passe six années avant de rebondir dans des clubs de division inférieure.

En 2013, il est atteint du cancer du système lymphatique. Il a le syndrome de Hodgkin. "Je me sentais pourtant en pleine forme. Tout allait bien. Et soudainement, cette nouvelle m'a renversé comme un train le ferait. Le docteur m'a alors dit que j'avais le cancer. J'ai fondu en larmes. Je ne veux plus jamais vivre un jour comme celui-là.

Joe Thompson ne voulait pas abandonner son rêve de footballeur. Celui de jouer un jour sur la pelouse de Wembley. Alors, il décide de s'accrocher. "Nous étions le 23 octobre. Je compte alors être de retour dans six mois. Disons pour le mois d'avril?", demandait-il au docteur. Ce dernier lui a répondu que le football était terminé pour lui. "Tu dois comprendre que tu peux mourir", disait le médecin.

Sturridge, Rooney et d'autres footballeurs de la planète mais surtout d'Angleterre lui envoient des marques de soutien."Je ne peux les remercier assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je me suis alors dit que j'avais une armée derrière moi et que j'étais prêt pour la guerre", détaille Joe Thomspon à Sportbible.

Après six mois de chimiothérapie, Thompson est de retour à Rochdale. Tout allait bien pour Joe, aussi bien sur le plan familial que professionnel.

En 2017, il doit aller faire un scanner afin de vérifier que tout continuait à aller bien. Le docteur lui disait alors: "Nous avons constaté un changement par rapport au scanner précédent". "Il m'a alors dit que le cancer était revenu. J'étais très triste.", poursuit-il.

"La première chose que je devais faire était de me reconstruire en tant qu'homme. Et ensuite, commencer à rêver de redevenir footballeur.", relate Joe. Pour la seconde fois, il gagne le combat contre le cancer et reprend le football. Il évolue toujours à Rochdale. Il joue quelques minutes mais reste absent durant de longues périodes.

Le 28 février, Rochdale dispute le cinquième tour de la FA Cup. Un déplacement à Tottenham attend Thompson et les siens. Les Spurs s'imposent 6-1. Joe Thompson, qui a disputé les 30 dernières minutes, vient de réaliser l'un de ses rêves: fouler la pelouse de Wembley.

Le 5 mai 2018, Rochdale reçoit Charlton, dans un match crucial pour la relégation. Thompson commence sur le banc. Le coach me fait monter et me dit : "nous devons marquer". Si Rochdale gagnait, le maintien était assuré. "Quatre minutes plus tard, je pousse le ballon au fond des filets. On a gagné, c'était incroyable. A la fin du match, les supporters ont envahi le terrain et sont venus vers moi. C'était une marée bleue", commentait-il avec beaucoup d'humilité.

Un exemple de courage et un modèle d'espoir pour les personnes atteintes du cancer.