"Ce n'est pas moi qui lui ai conseillé de venir, c'est lui qui m'a conseillé de venir au PSG", a déclaré le défenseur brésilien Dani Alves à propos de son compatriote Neymar, à l'issue du premier match de L1 de la saison (2-0 contre Amiens).

Dans quelle mesure avez-vous pesé dans l'arrivée de Neymar au PSG?

"Contrairement à ce que les gens pensent, c'est moi qui le remercie de m'avoir conseillé de venir ici. Ce n'est pas moi qui lui ai conseillé de venir, c'est lui qui m'a conseillé de venir ici! La seule chose que je lui aie dite: +Sois heureux, prends la bonne décision, que tu restes au Barça ou que tu viennes ici+. Je n'ai eu aucune interférence. Cela ne m'a pas surpris qu'il vienne parce qu'il m'a conseillé de venir ici, parce qu'apparemment il était clair qu'il voulait venir ici. Il m'a dit que je serais un grand recrutement pour ce club, supposément parce qu'il voulait venir ici. Le garçon a grandi, et maintenant il décide par lui-même. Pour le Barça, j'avais interféré, mais pour venir ici, ça vient de lui. Nous n'avions pas planifié de venir tous les deux ici, mais il m'a conseillé de venir, et s'il l'a fait, c'est parce qu'il voulait venir. Ce n'était pas un plan, mais quand il m'a conseillé de venir ici, c'était supposément parce qu'il allait venir".

Son départ est un coup dur pour le Barça...

"Perdre un joueur de ce niveau, sans doute, mais le foot est comme ça, tout comme quand le Barça récupère des joueurs de ce niveau et laisse des équipes sans eux. Je peux garantir que nous ne venons pas pour l'argent, mais parce que nous sommes mûrs par des défis, par la passion de ce sport. Il arrive un moment où tu ne peux pas apporter beaucoup plus quelque part, et donc tu t'en vas, mais sans rancoeur. Nous n'avons pas de rancoeur".

Est-ce mieux pour la croissance de Neymar qu'il joue loin de Lionel Messi?

"Je ne sais pas si c'est mieux de jouer près ou loin de lui. Il voulait un défi différent. Il faut respecter quand quelqu'un veut vivre quelque chose hors du Barça. Le monde ne finit pas au Barça! Nous avons donné tout ce qu'on a pu au Barça. Le club est grand par l'histoire que font les joueurs au Barça, mais les joueurs ne sont pas obligés d'y rester, et quand le Barça jette des joueurs, ils ne vont pas non plus se plaindre. Quand les décisions sont prises, il faut toujours les respecter".





Pastore: "On va aider Neymar pour qu'il devienne le meilleur joueur du monde"

"On va l'aider pour qu'il devienne le meilleur joueur du monde", a déclaré Javier Pastore, ravi comme ses coéquipiers de l'arrivée de Neymar au Paris SG, samedi après la victoire contre Amiens et la présentation de la recrue star au Parc des Princes.

"C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Pour nous c'est fantastique, on est très content de son arrivée. On attend seulement qu'il puisse jouer pour commencer à nous aider pour tout gagner cette année", a déclaré l'Argentin, en zone mixte, alors "Ney" n'a pas pu effectuer ses grands débuts en raison d'un problème administratif.

"Le jeu ne va pas changer avec lui, on a un jeu de possession comme Barcelone, avec beaucoup de mobilité. C'est un joueur décisif, quelqu'un qui marque. Toute l'équipe, on va l'aider pour qu'il devienne le meilleur joueur du monde", a-t-il ajouté, deux jours après l'officialisation du transfert de Neymar au PSG pour un montant record de 222 millions d'euros.

Comment ont-ils trouvé la star brésilienne au niveau humain ?

"Il est tranquille, il est timide", répond Pastore, tandis que pour Adrien Rabiot, "c'est vraiment quelqu'un de cool, de posé, qui a le bon état d'esprit, joyeux".

"(Vendredi) On l'a fait chanter, il s'est prêté au jeu tout de suite. On voit qu'il est vraiment content d'être là. C'est ce qu'il nous a dit en tout cas, je pense que c'est sincère. Il a dit aussi qu'il a avait hâte de commencer", a ajouté le milieu de terrain français du PSG.

Signe de la bonne ambiance avec ses nouveau camarades, Neymar a par exemple remercié Pastore pour lui avoir laissé prendre le N.10 du club parisien.

"Cela a été très facile (de lui donner). Je savais qu'il avait envie du N.10. Je sais que pour le club c'est très important d'avoir un N.10 comme Neymar, pour tout ce que cela représente. Pour moi retourner au N.27 ce n'est pas un problème, j'aime beaucoup ce numéro. Je suis content de l'avoir eu après +Ibra+ et avant Neymar, pour moi c'est fantastique", a indiqué l'Argentin.

"On attend à ce qu'il commence à s'entraîner avec nous pour jouer et aider cette équipe à s'améliorer, et passer un niveau supérieur. C'est un joueur extraordinaire, on sait ce qu'il peut apporter", a-t-il ajouté.





Emery: "Avec Neymar, le PSG est encore plus grand"

L'arrivée de Neymar rend "le PSG encore plus grand", a estimé son entraîneur Unai Emery à l'issue du premier match de Ligue 1 samedi.

Etait-ce compliqué pour les joueurs de rentrer dans le match dans un contexte vampirisé par l'arrivée de Neymar?

"Le contexte était positif: l'enthousiasme et l'excitation des supporters du PSG et du foot français, c'est bon! C'est un joueur qui vient donner au club un pas en avant, et avec Neymar, le PSG est encore plus grand. Les autres joueurs aussi sont de grands joueurs et ensemble nous pouvons encore grandir".

Avez-vous un message aux autorités du foot espagnol pour qu'elles délivrent rapidement le certificat permettant l'homologation en Ligue 1 du contrat de Neymar?

"Je sais juste que le club a tout fait pour l'homologation du joueur. Il était avec le groupe en mise au vert, nous avons attendu jusqu'à dernière minute pour savoir s'il pourra jouer. Je ne sais pas si en Espagne on fait tout, mais le PSG a tout fait pour qu'il soit sur le terrain".

Le PSG est-il avec lui plus proche que jamais de gagner la Ligue des champions?

"On montre les ambitions des deux côtés: le PSG continue de grandir, c'est clair avec l'arrivée de Neymar, et lui parie sur le PSG parce qu'il veut grandir avec le PSG. L'ambition est d'être plus proche de gagner les titres, et la Ligue des champions en fait partie, et que le joueur soit reconnu - il fait déjà partie des top joueurs - et puisse prétendre au podium".