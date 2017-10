Après un début d'idylle réussi entre Neymar et le PSG, l'histoire d'amour entre les deux parties commence à prendre du plomb dans l'aile. Après le penaltygate, où Neymar s'était disputé avec Cavani pour tirer un penalty contre Lyon, il a récolté ce week-end sa première carte rouge lors du Clasico contre Marseille où il n'a brillé que par moments.

Le quotidien Le Parisien est revenu dans ses pages sur la gestion du cas Neymar au sein du club de la capitale française. D'après le média français, il y aurait un petit malaise dans le vestiaire par rapport aux privilèges accordés à Ney. "Sa volonté d'être le Messi du PSG, avec la même influence et le même rendement que l'Argentin à Barcelone, peut également le conduire à dénaturer son jeu". En cause, son manque de repli défensif ou encore le fait qu'il ne combine pas assez avec Cavani ne font qu'énerver ses coéquipiers et son coach, Unai Emery. Une petite altercation a même eu lieu à l'entrainement la semaine dernière entre l'ancien Barcelonais et Emery.

De plus, lors du déplacement à Marseille ce week-end, Neymar a pu venir au Velodrome avec un sac différent par rapport à tous les autres joueurs du PSG. Sans oublier que dans ses valises, le Brésilien a ramené deux physiothérapeutes (qui ont directement été intégrés au staff du PSG) et est suivi 24h/24 par un garde du corps.

Le bilan comptable n'est toutefois pas ridicule pour le footballeur le plus cher du monde. Il a déjà marqué à 10 reprises et a délivré 7 passes décisives.