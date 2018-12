Invaincue jusqu'ici en championnat, la Juventus n'a pas tremblé face à l'Inter vendredi soir en remportant le 'Derby d'Italia' comptant pour la 15e journée de Serie A.

Les Turinois se sont imposés 1-0 grâce à un but de Mario Mandzukic et renforcent leur première place au championnat. Les 'Bianconeri' comptent 43 point contre 32 pour le Napoli et 29 pour l'Inter, 3e. Touché à la cheville, Radja Nainggolan n'a pas participé à cette rencontre.

Cynique comme à son habitude la Juventus a mis à profit une de ses rares occasions pour remporter la rencontre. L'homme des buts importants Mario Mandzukic a surgi au deuxième poteau sur un centre de Joao Cancelo pour offrir la victorie à la 'Vieille Dame' (66e).

Avant cela, les Champions d'Italie avaient connu quelques frayeurs avec notamment une frappe sur le poteau de Roberto Gagliardini (29e) qui venait symboliser la bonne prestation des Milanais, assez entreprenants mais pas assez concrets pour percer la muraille turinoise.

Dangereuse aussi avec Mandzukic (35e) et Chiellini (36e) en fin de première mi-temps, la Juventus a construit son succès patiemment et sans fioriture malgré quelques occasions manquées. Les 'Bianconeri' enregistrent donc un quatorzième succès en quinze matches avant d'affronter le déplacement important aux Young Boys mercredi pour tenter de décrocher la 1ère place du groupe H en Ligue des Champions.