La Lazio Rome a remporté facilement son match de la 17e journée de Serie A. Le club romain, avec Jordan Lukaku pendant 13 minutes et Silvio Proto sur le banc, s'est imposé samedi 3-1 contre les Sardes de Cagliari.

Dominateurs, les Biancocelesti ont plié la rencontre à la 23e minute, moment où Francesco Acerbi a inscrit le 2-0 sur corner. Le Serbe Sergej Milinkovic-Savic, ancien joueur de Genk, avait ouvert le score dès la 12e, profitant d'un tir relaché par le gardien de Cagliari. Dans le second acte, le Bosnien Senad Lulic a fait 3-0 sur un contre rapidement joué (67e). En toute fin de partie, Cagliari a sauvé l'honneur sur un penalty transformé par Joao Pedro (90e+2). Blessé au genou jusque fin octobre, Jordan Lukaku est monté au jeu pour la cinquième fois de la saison. Quant à Silvio Proto, arrivé cet été depuis l'Olympiacos, il a joué à quatre reprises en Europa League mais n'a pas encore officié en championnat. Grâce à ce succès, la Lazio passe provisoirement l'AC Milan (27 pts) pour occuper la 4e place avec 28 points. Avant la trêve hivernale, les troupes de Simone Inzaghi iront encore à Bologne (26/12) avant de recevoir le Torino (29/12).

