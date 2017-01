De son passé de joueur, nombreux sont ceux qui se souviennent certainement de son (fantastique) but, inscrit en demi-finale de la Coupe du Monde 2010, avec les Pays-Bas, face à l’Uruguay, d’une frappe surpuissante du pied gauche, qui est allé se loger dans la lucarne d’un Fernando Muslera médusé. Ou de son titre de champion d’Angleterre acquis (comme médian) avec Arsenal en 2002. Ou encore de cette Ligue des Champions, remportée (comme arrière gauche) face… aux Gunners, en 2006, sur la pelouse du Stade de France.

Mais depuis sa retraite sportive, après le Mondial 2010, c’est comme entraîneur que Giovanni Van Bronckhorst s’est fait un nom. Chez lui, à Rotterdam, là où il est né et où il a terminé sa carrière de joueur, lors d’un deuxième passage au club, après une première pige entre 1994 et 1998.

Intronisé coach principal de Feyenoord en mai 2015, un peu en avance sur le timing prévu suite au limogeage de Rutten, dont il devait prendre la succession durant l’été, Gio, comme on l’a surnommé à Barcelone et en Écosse (il a évolué chez les Rangers), n’a pas choisi la facilité. Au contraire.

À 40 ans et avec seulement deux expériences comme adjoint (chez les U21 néerlandais et à Feyenoord, aux côtés de Koeman puis Rutten, durant quatre ans), il a directement été confronté à un enjeu énorme : qualifier le club pour la Ligue Europa, lors d’un barrage d’accession à la C2, face à Heerenveen. Il échoua, de peu (défaite 1-0 à l’aller, partage 2-2 au retour), mais garda la confiance du président Dick van Well, qui voyait en lui "un pari pour l’avenir" et l’occasion de promouvoir une figure du club, au passé glorieux, comme Frank De Boer l’a été à l’Ajax et Philipp Cocu au PSV.

Sans Coupe d’Europe à disputer, Van Bronckhorst a pris le temps de préparer au mieux la saison 2015-2016, durant laquelle Feyenoord n’aura d’autre choix que de jeter toutes ses forces dans la bagarre nationale. Avec des semaines entières pour préparer les rencontres, le style Gio se met en place, petit à petit. S’il continue à miser sur l’expérience d’un garçon comme Dirk Kuyt (36 ans), l’ancien joueur du Barça a aussi décidé de faire confiance à la jeunesse, dans la plus pure tradition néerlandaise. Et le centre de formation de Feyenoord étant un des plus reconnus des Pays-Bas, il aurait eu tort de s’en priver. En intégrant petit à petit les jeunes du club (Karsdorp, Kongolo, Vilhena…), il est parvenu à créer une véritable alchimie. "Avec un bon football, on peut remettre Feyenoord sur la carte du football néerlandais", promet-il.

(...)

