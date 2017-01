Cinq ans. À l’échelle d’un club qui s’est longtemps vanté d’être le plus titré du monde, il s’agit d’une éternité ou presque. Et Silvio Berlusconi ne se doutait guère qu’il allait devoir patienter autant entre son 28e et son 29e trophée.

La Supercoupe d’Italie remportée devant la Juventus le 23 décembre dernier à Doha a fait naître un nouvel espoir, celui d’un renouveau porté par la jeunesse triomphante des Gianluigi Donnarumma (17 ans), Suso (19 ans), Alessio Romagnoli (19 ans) et Manuel Locatelli (19 ans) et par son entraîneur Vincenzo Montella, 42 ans.

Sa nomination cet été a dessiné une rupture. Depuis le départ de Massimiliano Allegri en janvier 2014, tous les entraîneurs qui se sont succédé sur le banc milanais étaient des anciens de la maison.

Mais que ce soit Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic ou Cristian Brocchi, aucun n’a été en mesure de s’inscrire dans la durée dans un club en mutation qui s’est tourné vers l’ancien attaquant qui, en dehors d’avoir idolâtré durant sa jeunesse l’ancienne gloire rossoneri Marco van Basten, ne possédait aucune connexion milanaise.

