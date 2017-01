The Sun s’est fait un malin plaisir à ressortir le cliché. Eddie Howe y est méconnaissable et y apparaît déguisé en Robin aux côtés de son ancien coéquipier Carl Fletcher à l’occasion de l’une de ses Christmas Parties dont l’Angleterre était friande. La photo a été prise dans l’établissement de Graziano Piovan qui, interrogé par le tabloïd, s’amuse : "Il était déjà prédestiné à devenir un super-héros et maintenant, c’est vraiment un super-héros."

L’objectivité de ce fan absolu de Bournemouth est forcément sujette à caution. Mais la renommée du manager des Cherries a depuis longtemps dépassé les murs de la cité du sud de l’Angleterre. Les attentes qui ont pesé sur le jeune technicien, 40 ans depuis novembre dernier, au moment où le pays se cherchait un sauveur à la tête de sa sélection, l’ont rappelé.

[... ]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.